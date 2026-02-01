Прекратен продукт
SWV5633G/00
Сертифициран кабел HDMI Premium
Сертифициран кабел HDMI Premium предоставя Ultra HD 4K разделителна способност при 60 fps. Високоскоростният HDMI кабел поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
3 м
Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.
Използване на качествени материали – 30 AWG чист меден проводник, за да се осигури най–добрата връзка с минимални загуби на данни.
Поддържа всички 3D видеоформати, което дава възможност за истинско триизмерно домашно кино и игри.
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