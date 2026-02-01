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Прекратен продукт

HDMI кабел

SWV5633G/00

Сертифициран кабел HDMI Premium

Сертифициран кабел HDMI Premium предоставя Ultra HD 4K разделителна способност при 60 fps. Високоскоростният HDMI кабел поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz.

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4K 60 Hz Ultra HD с Ethernet

Сертифициран кабел HDMI Premium

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 м

60 Hz кадъра в секунда

Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.

30 AWG чист меден проводник за най-добро качество на звука и картината.

Използване на качествени материали – 30 AWG чист меден проводник, за да се осигури най–добрата връзка с минимални загуби на данни.

3D изживяване

Поддържа всички 3D видеоформати, което дава възможност за истинско триизмерно домашно кино и игри.

Технически данни

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