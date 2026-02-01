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Прекратен продукт

HDMI кабел

SWV5610G/00

Насладете се на изображения с изключително висока резолюция

Насладете се на Ultra HD 4K разделителна способност при 60 fps. Високоскоростният HDMI кабел поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz.

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4K 60 Hz Ultra HD с Ethernet

Насладете се на изображения с изключително висока резолюция

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 м

UHD 2160p (4K)

Поддържа видео с разделителна способност до 4K или UHD 2160p. Това позволява на дисплея ви да се конкурира със системите за цифрово кино, използвани в киносалоните.

60 Hz кадъра в секунда

Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.

Позлатени съединители за надеждна връзка.

Позлатени съединители за надеждна връзка.

Технически данни

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