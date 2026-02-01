Прекратен продукт
SWV5610G/00
Насладете се на изображения с изключително висока резолюция
Насладете се на Ultra HD 4K разделителна способност при 60 fps. Високоскоростният HDMI кабел поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 м
Поддържа видео с разделителна способност до 4K или UHD 2160p. Това позволява на дисплея ви да се конкурира със системите за цифрово кино, използвани в киносалоните.
Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.
Позлатени съединители за надеждна връзка.
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