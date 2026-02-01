Прекратен продукт
SWV5431/00
Изпитайте превъзходната телевизия с висока детайлност
Изпитайте превъзходния телевизор с висока детайлност. Позволява да свържете мобилното си устройство директно към телевизор, проектор или мобилен дисплей. Работи с USB-C 3.1 порт, който поддържа режим Display Port Alternative.
4K 60 Hz
Високоскоростен
1,5 м
Отпуснете се и се насладете на превъзходно гледане на видео с 60 кадъра в секунда. Това ви дава по-добро изживяване при гледане на телевизия.
Металният корпус и оплетката предпазват кабела, като повишават издръжливостта.