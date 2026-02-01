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Прекратен продукт

Type C до HDMI кабел

SWV5431/00

Изпитайте превъзходната телевизия с висока детайлност

Изпитайте превъзходния телевизор с висока детайлност. Позволява да свържете мобилното си устройство директно към телевизор, проектор или мобилен дисплей. Работи с USB-C 3.1 порт, който поддържа режим Display Port Alternative.

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4K 60 Hz Ultra HD с Ethernet

Изпитайте превъзходната телевизия с висока детайлност

  • 4K 60 Hz

  • Високоскоростен

  • 1,5 м

Гладко изображение с 30 кадъра в секунда 60 Hz видео сигнал

Отпуснете се и се насладете на превъзходно гледане на видео с 60 кадъра в секунда. Това ви дава по-добро изживяване при гледане на телевизия.

Метален корпус с кабел с оплетка

Металният корпус и оплетката предпазват кабела, като повишават издръжливостта.

Технически данни

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 280.9 kB
  • 24 August 2026

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