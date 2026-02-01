Прекратен продукт
SWA2302W/10
Осигурете надеждна връзка
Доверете се на този кабел за най-добра работа на устройствата. Той ви гарантира най-добрата връзка за прехвърляне на аудиосигнали между устройствата.
1,5 м
Оптично чистата светлинна тръба пренася цифрова информация до компонентите за ненарушен звук с висока детайлност.
Този захват без приплъзване прави свързването на компонентите лесно и с ергономично удобство.
Формованите съединители осигуряват сигурни връзки между компонентите и са с по-дълъг експлоатационен срок.