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Прекратен продукт

Оптичен кабел

SWA2302W/10

Осигурете надеждна връзка

Доверете се на този кабел за най-добра работа на устройствата. Той ви гарантира най-добрата връзка за прехвърляне на аудиосигнали между устройствата.

Виж всички предимства

с този оптичен аудио кабел

Осигурете надеждна връзка

  • 1,5 м

Висококачествено оптично влакно

Оптично чистата светлинна тръба пренася цифрова информация до компонентите за ненарушен звук с висока детайлност.

Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване

Този захват без приплъзване прави свързването на компонентите лесно и с ергономично удобство.

Формовани съединители за сигурни връзки

Формованите съединители осигуряват сигурни връзки между компонентите и са с по-дълъг експлоатационен срок.

Технически данни

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 180.8 kB
  • 17 June 2025

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