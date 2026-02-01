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Прекратен продукт

Кабел за тонколони

SWA2105W/10

Осигурете надеждна връзка

Доверете се на този кабел за тонколони за гарантиране на надеждна аудио връзка между тонколоните и тунера.

Виж всички предимства

с този кабел за тонколони

Осигурете надеждна връзка

  • 10 м

  • Размер "18"

Проводник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала

Този меден проводник осигурява висока точност на предаване на сигнала при минимално съпротивление.

Plug & Play за по-лесно инсталиране

Plug & Play ви дава възможност да инсталирате или добавите нов компонент и той да проработи, без да трябва да изпълнявате сложна инсталационна процедура или технически анализ.

Гъвкава PVC изолация

Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната сърцевина на кабела. Тя също допринася за удължената експлоатация и лекота при инсталиране.

Технически данни

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 185.1 kB
  • 17 June 2025

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