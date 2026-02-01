Прекратен продукт
SWA2105W/10
Осигурете надеждна връзка
Доверете се на този кабел за тонколони за гарантиране на надеждна аудио връзка между тонколоните и тунера.
10 м
Размер "18"
Този меден проводник осигурява висока точност на предаване на сигнала при минимално съпротивление.
Plug & Play ви дава възможност да инсталирате или добавите нов компонент и той да проработи, без да трябва да изпълнявате сложна инсталационна процедура или технически анализ.
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната сърцевина на кабела. Тя също допринася за удължената експлоатация и лекота при инсталиране.