ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*

нов

Philips серия 8000Ръчен уред за гладене с пара

STH8040/80

Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*

За разлика от обикновените ръчни уреди за гладене с пара, AirStretch поддържа дрехите стабилни по време на гладене. Задвижван от високоскоростен мотор и вентилатор, създава нежно засмукване, за да задържи плата на място, плъзга се гладко и изглажда по-добре** и по-бързо***

Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Марка ютии

Засмукване, опъване и пара за по-добро** изглаждане

Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*

  • Патентованата технология AirStretch опъва плата, за да проникне парата по-дълбоко за по-бързи*** резултати

  • Мощната комбинация от пара и засмукване осигурява по-добро премахване на гънки с едно движение**

  • Технологията OptimalTEMP пази всяка гладима тъкан, от деликатна коприна до здрав деним.

  • До 24 g/min пара и мощност от 1500 W премахват дори упоритите гънки бързо и ефективно*****

  • Два сменяеми резервоара - 140 ml или 200 ml. Изгладете 8 дрехи без повторно пълнене. Извадете, напълнете, щракнете обратно.

По-бързи резултати с AirStretch

По-бързи резултати с AirStretch

Насладете се на по-бързо*** гладене с технологията AirStretch. Нейната мощна смукателна сила от 2600 Pa**** деликатно изтегля плата, като помага на парата да прониква по-дълбоко за по-бързи и по-равномерни резултати, за да изглеждате безупречно за нула време.

Премахва гънките само с едно движение

Премахва гънките само с едно движение

Мощната комбинация от пара и засмукване осигурява по-добро премахване на гънките само с едно движение**, оставяйки дрехите гладки и свежи независимо от плата.

Гарантирана защита от изгаряне

Гарантирана защита от изгаряне

Технологията OptimalTEMP пази всеки плат, който може да се глади, от деликатна коприна до здрав деним. Гладете с пара уверено, без да променяте настройките или да чакате подходящата температура.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. От Philips, Euromonitor International Limited, според дефиницията на категорията ютии; обем на продажбите на дребно в единици, данни за 2025 г.

      2. STH80XX, тестван със смукане и пара в сравнение с STH30XX само с пара върху тениска.

      3. STH80XX, тестван със смукане и пара в сравнение с STH30XX само с пара върху тениска.

      4. Измерено само със смукане, нагревател и пара изключени.

      5. Номиналната мощност от 1500 W се основава на свързване на уреда към захранване от 240 V. Действителната мощност може да варира в зависимост от напрежението.

      6. Тествано с бактериални/дрождови щамове: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Тествано с видове прахови акари: Dermatophagoides farinae (мъжки и женски възрастни акари и нимфи)