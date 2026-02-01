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  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*
  • Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*

нов

Philips серия 8000Ръчен уред за гладене с пара

STH8040/40

Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*

За разлика от обикновените ръчни уреди за гладене с пара, AirStretch поддържа дрехите стабилни по време на гладене. Задвижван от високоскоростен мотор и въздушен вентилатор, създава нежно засмукване, за да задържи тъканта на място, плъзга се гладко и премахва гънките по-добре** и по-бързо***

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Марка ютии

Засмукване, опъване и пара за по-добро** премахване на гънки

Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*

  • Патентованата технология AirStretch опъва тъканта, за да прониква парата по-дълбоко за по-бързи*** резултати

  • Мощната комбинация от пара и засмукване осигурява по-добро премахване на гънки с едно движение**

  • Технологията OptimalTEMP пази всяка гладима тъкан, от деликатна коприна до здрав деним.

  • До 24 g/min пара и мощност 1500 W премахват дори упоритите гънки бързо и ефективно*****

  • Два сменяеми резервоара - 140 ml или 200 ml. Изгладете 8 дрехи без допълване. Извадете, напълнете, щракнете обратно.

По-бързи резултати с AirStretch

По-бързи резултати с AirStretch

Изпитайте по-бързо*** гладене с технологията AirStretch. Нейната мощна смукателна сила от 2600 Pa**** нежно изтегля плата, като помага на парата да прониква по-дълбоко за по-бързи и равномерни резултати, за да изглеждате готови за всеки момент.

Премахва гънките с едно движение

Премахва гънките с едно движение

Мощната комбинация от пара и засмукване осигурява по-добро премахване на гънките с едно движение**, оставяйки дрехите гладки и свежи на всякакъв вид плат.

Гарантирана защита от изгаряне

Гарантирана защита от изгаряне

Технологията OptimalTEMP пази всеки плат, който може да се глади - от деликатна коприна до здрав деним. Гладете с увереност, без да променяте настройките или да чакате подходящата температура.

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Отзиви

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      1. От Philips, Euromonitor International Limited, според дефиницията за категория ютии; обем на продажбите на дребно в единици, данни за 2025 г.

      2. STH80XX тестван върху памучна тъкан при сравнение на двата режима; само пара и високо засмукване с пара.

      3. STH80XX тестван със засмукване и пара в сравнение с STH30XX само с пара върху тениска.

      4. Измерено само със засмукване, нагревател и пара изключени.

      5. Номиналната мощност от 1500 W се основава на свързване на уреда към захранване 240 V. Действителната мощност може да варира в зависимост от напрежението.

      6. Тествано с бактериални/дрождеви тестови щамове: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Тествано с видове прахови акари: Dermatophagoides farinae (мъжки и женски възрастни акари и нимфи)