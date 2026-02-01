Най-бързият ръчен уред за гладене с пара*

За разлика от обикновените ръчни уреди за гладене с пара, AirStretch поддържа дрехите стабилни по време на гладене. Задвижван от високоскоростен мотор и въздушен вентилатор, създава нежно засмукване, за да задържи тъканта на място, плъзга се гладко и премахва гънките по-добре** и по-бързо***