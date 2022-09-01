Марка ютии
Мощност 1500 W, до 28 g/min
Гладеща повърхност OptimalTEMP
Загряване за 30 секунди
Водни резервоари 100 + 200 мл
Иновативната регулируема глава означава, че можете да изглаждате гънки под всякакъв ъгъл, като ви дава възможност да гладите с пара вертикално или хоризонтално – което от двете изберете!
Плочата за пара е със заострен връх, така че лесно можете да изглаждате гънки с допълнителна прецизност в труднодостъпни зони, като копчета, яки и плисета.
Всеки път, когато имате нужда от него, вашият уред за гладене с пара е готов за използване само след 30 секунди. Светлинният индикатор показва кога можете да започнете, така че ще сте готови с гладенето за нула време. Идеален за решенията за облеклото, взети в последната минута.
Награди
4.9
от 5
13
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Е.К.
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Удобен и компактен уред
Бързо и лесно изглажда всяка гънка. Удобен уред за път. Вкъщи с удовоствие го ползвам за изхлаждане на завеси и пердета.
Предимства
Лесно преносим уред на пара
Недостатъци
За сега не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7030/10 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 STH7030/10 Ръчен уред за гладене с пара
zara1234
30/08/2022
Hrvatska
Jako brzo i praktično
Steamer je odličan i jako praktičan pogotovo za jutarnje peglanje prije posla, odmah je spreman za korištenje i stvarno radi svoj posao. Također, odličan je za putovanja, s obzirom da se većina roba mora opet peglati, ovaj steamer spašava situaciju.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Ttt7
19/08/2022
Hrvatska
Obavezna stvar za put
Steamer radi iznad ocekivanja jer u potpunosti mijenja funkcije pegle. Sto znaci da je spas za putovanja. Uspostava nije komplicirana, a uz to prekrasno izgleda. Vrecica koja dode uz njega je super za cuvanje uredaja. Mala zamjerka je da je malo tezak ako se pegla vise od jednog komada odjece.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Изпитано от институт на трета страна за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 10 секунди време за гладене с пара.
В сравнение с Philips GC362, базиран на вътрешен тестов доклад на Philips