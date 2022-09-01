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Серия 7000Ръчен уред за гладене с пара

STH7030/10

4.9
| (13) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

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Всичко, което имате, вече може да бъде готово за носене светкавично бързо с ръчния уред за гладене с пара от серия 7000 на Philips. Регулируемата му глава и заостреният връх на плочата за пара премахват гънките бързо и удобно под всякакъв ъгъл, като OptimalTemp гарантира, че няма изгаряния.
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Марка ютии

Удобно, бързо и ефективно гладене

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  • Мощност 1500 W, до 28 g/min

  • Гладеща повърхност OptimalTEMP

  • Загряване за 30 секунди

  • Водни резервоари 100 + 200 мл

Регулируема глава за лесно и приятно гладене с пара

Иновативната регулируема глава означава, че можете да изглаждате гънки под всякакъв ъгъл, като ви дава възможност да гладите с пара вертикално или хоризонтално – което от двете изберете!

Заострен връх за ефективно достигане до всяка зона от дрехите ви

Плочата за пара е със заострен връх, така че лесно можете да изглаждате гънки с допълнителна прецизност в труднодостъпни зони, като копчета, яки и плисета.

Готовност за изпускане на пара само след 30 секунди

Всеки път, когато имате нужда от него, вашият уред за гладене с пара е готов за използване само след 30 секунди. Светлинният индикатор показва кога можете да започнете, така че ще сте готови с гладенето за нула време. Идеален за решенията за облеклото, взети в последната минута.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.9

от 5

13

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Удобен и компактен уред

Бързо и лесно изглажда всяка гънка. Удобен уред за път. Вкъщи с удовоствие го ползвам за изхлаждане на завеси и пердета.

Предимства

Лесно преносим уред на пара

Недостатъци

За сега не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7030/10 Ръчен уред за гладене с пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 STH7030/10 Ръчен уред за гладене с пара

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jako brzo i praktično

Steamer je odličan i jako praktičan pogotovo za jutarnje peglanje prije posla, odmah je spreman za korištenje i stvarno radi svoj posao. Također, odličan je za putovanja, s obzirom da se većina roba mora opet peglati, ovaj steamer spašava situaciju.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 7000 STH7030/10 Steamer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 7000 STH7030/10 Steamer

19/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Obavezna stvar za put

Steamer radi iznad ocekivanja jer u potpunosti mijenja funkcije pegle. Sto znaci da je spas za putovanja. Uspostava nije komplicirana, a uz to prekrasno izgleda. Vrecica koja dode uz njega je super za cuvanje uredaja. Mala zamjerka je da je malo tezak ako se pegla vise od jednog komada odjece.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 7000 STH7030/10 Steamer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 7000 STH7030/10 Steamer

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      1. Изпитано от институт на трета страна за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 10 секунди време за гладене с пара.

      2. В сравнение с Philips GC362, базиран на вътрешен тестов доклад на Philips