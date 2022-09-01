Obavezna stvar za put

Steamer radi iznad ocekivanja jer u potpunosti mijenja funkcije pegle. Sto znaci da je spas za putovanja. Uspostava nije komplicirana, a uz to prekrasno izgleda. Vrecica koja dode uz njega je super za cuvanje uredaja. Mala zamjerka je da je malo tezak ako se pegla vise od jednog komada odjece.