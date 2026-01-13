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  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение
  • Компактно и сгъващо се решение

Серия 3000Ръчен уред за гладене с пара

STH3010/30

5
| (11) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Компактно и сгъващо се решение
Нашият ръчен уред за гладене от серия 3000 е проектиран да бъде лек, компактен и сгъваем за лесно използване и съхранение, за да осигури перфектни тоалети по всяко време и навсякъде. Това е вашият идеален спътник за лесни и бързи корекции у дома или в движение.
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Марка ютии

Лесно изглаждане на гънки вкъщи и в движение

Компактно и сгъващо се решение

  • Компактен и сгъваем

  • В готовност за използване след ˜30 сек

  • 1000 W, до 20 г/мин

  • Не е необходима дъска за гладене

Компактен и сгъваем уред за гладене с пара, лесен за използване и съхранение

Компактен и сгъваем уред за гладене с пара, лесен за използване и съхранение

Нашият ръчен уред за гладене от серия 3000 е проектиран да бъде лек, компактен и сгъваем за лесно използване и съхранение, за да осигури перфектни тоалети по всяко време и навсякъде. Това е вашият идеален спътник за лесни и бързи корекции у дома или в движение.

Готов за използване само за 30 секунди

Готов за използване само за 30 секунди

Готови сте да започнете да гладите с пара само за 30 секунди. Светлинният индикатор показва кога сте готови да започнете, така че да приключите за нула време. Без чакане, без затруднения.

1000 W със скорост до 20 г/мин непрекъсната пара

1000 W със скорост до 20 г/мин непрекъсната пара

Ръчният уред за гладене с пара доставя до 20 г/мин непрекъсната пара, благодарение на мощността си от 1000 W. За бързо и удобно гладене с пара.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

11

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

13/01/2026

България

България

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

22/12/2024

България

България

Продукта е много ефективен и лесен за употреба.

Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.

Предимства

Бърз,удобен и ефективен

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Предимства

Якісна робота

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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      Откази от отговорност

      1. Изпитано при 10 секунди в неподвижно състояние от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 и Canidia albicans ATCC 10231.