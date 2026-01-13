Марка ютии
Компактен и сгъваем
В готовност за използване след ˜30 сек
1000 W, до 20 г/мин
Не е необходима дъска за гладене
Нашият ръчен уред за гладене от серия 3000 е проектиран да бъде лек, компактен и сгъваем за лесно използване и съхранение, за да осигури перфектни тоалети по всяко време и навсякъде. Това е вашият идеален спътник за лесни и бързи корекции у дома или в движение.
Готови сте да започнете да гладите с пара само за 30 секунди. Светлинният индикатор показва кога сте готови да започнете, така че да приключите за нула време. Без чакане, без затруднения.
Ръчният уред за гладене с пара доставя до 20 г/мин непрекъсната пара, благодарение на мощността си от 1000 W. За бързо и удобно гладене с пара.
5.0
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Уникат
13/01/2026
България
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Poli25
22/12/2024
България
Продукта е много ефективен и лесен за употреба.
Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.
Предимства
Бърз,удобен и ефективен
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Част от промоцията
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Предимства
Якісна робота
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Изпитано при 10 секунди в неподвижно състояние от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 и Canidia albicans ATCC 10231.