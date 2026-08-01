Лесно премахване на гънки от всички видове тъкани

Уредът за гладене с пара на Philips от серия 1000 е вашият ежедневен спътник за лесно премахване на гънки. Благодарение на многобройните настройки на парата и големия резервоар за вода можете удобно да гладите с пара всички видове тъкани бързо и ефективно без прекъсване.