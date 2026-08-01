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  • Лесно премахване на гънки от всички видове тъкани
  • Лесно премахване на гънки от всички видове тъкани

Серия 1000Уред за гладене

STE1030/20

Лесно премахване на гънки от всички видове тъкани
Уредът за гладене с пара на Philips от серия 1000 е вашият ежедневен спътник за лесно премахване на гънки. Благодарение на многобройните настройки на парата и големия резервоар за вода можете удобно да гладите с пара всички видове тъкани бързо и ефективно без прекъсване.
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Марка ютии

Дълготрайна пара с резервоар за вода с вместимост 1,8 L

Лесно премахване на гънки от всички видове тъкани

  • Разглобяем воден резервоар от 1,8 l

  • Интегрирана функция stylemat

  • 3 настройки за парата

  • 36 г/мин непрекъсната пара

  • До 99,9% отстраняване на бактериите*

Голям и подвижен резервоар за вода

Голям и подвижен резервоар за вода

Големият резервоар за вода с вместимост 1,8 L може да се отделя с цел лесно пълнене и да се осигурят дълги сесии на гладене с пара без прекъсване.

Непрекъсната пара до 36g/min

Непрекъсната пара до 36g/min

Системата за пара произвежда 36 g/min мощна непрекъсната пара, която премахва гънките само с няколко движения

Няколко настройки за пара за по-добри резултати

Няколко настройки за пара за по-добри резултати

Задайте любимата си настройка за пара за оптимални резултати върху различни тъкани. Използвайте ниска настройка на пара за по-тънки тъкани и по-мощни настройки на пара за по-дебели тъкани и палта.

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      1. тествана от институт на трета страна за E. Coli, S. Aureus, C. Albicans и акари върху памук с 10 секунди използване на пара