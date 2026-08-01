STE1030/20
Марка ютии
Разглобяем воден резервоар от 1,8 l
Интегрирана функция stylemat
3 настройки за парата
36 г/мин непрекъсната пара
До 99,9% отстраняване на бактериите*
Големият резервоар за вода с вместимост 1,8 L може да се отделя с цел лесно пълнене и да се осигурят дълги сесии на гладене с пара без прекъсване.
Системата за пара произвежда 36 g/min мощна непрекъсната пара, която премахва гънките само с няколко движения
Задайте любимата си настройка за пара за оптимални резултати върху различни тъкани. Използвайте ниска настройка на пара за по-тънки тъкани и по-мощни настройки на пара за по-дебели тъкани и палта.
Отзиви
тествана от институт на трета страна за E. Coli, S. Aureus, C. Albicans и акари върху памук с 10 секунди използване на пара