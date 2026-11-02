Прекратен продукт
SPH8608/12
Преоткрийте магията в споделянето на истории
С този фотоалбум ще преоткриете магията в споделянето на истории. Без да каже и дума, той може да ви разсмее или разплаче, да ви накара да се намръщите или да се усмихнете. Хайде, вземете го и го предайте нататък.
20,3 см (8")
Управление с докосване на границите
С таймера си PhotoFrame може да се включва и изключва в избрани от вас часове, като се намалява разходът на енергия с цел опазване на околната среда и спестяване на до една трета от разходите на PhotoFrame за електроенергия.
Тази зареждаща докинг станция с батерия служи като поставка и като зарядно устройство с батерия. След пълно зареждане, вградената батерия на докинг станцията може да показва снимки 2 часа.
Фотоалбумите на Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на цялостното вредно въздействие върху околната среда чрез по-ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране.
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