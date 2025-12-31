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Прекратен продукт

Цифров фото дисплей

SPF1017/00

"...този ден не спрях да се смея!"

Запазете най-паметните си моменти завинаги живи с Philips Photoframe. Тази компактна рамка е лесна за употреба, има голям обем памет и изглежда добре във всеки домашен интериор.

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"...този ден не спрях да се смея!"

  • 17,8 см (7")

  • Пропорции 16:10

imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет

Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко USB устройство или карта с памет за всички онези моменти, за които не искате да отделяте време за копиране на снимките във вашия фото дисплей.

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