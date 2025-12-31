imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.