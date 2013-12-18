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Прекратен продукт

USB тонколони за преносим компютър

SPA20/00

4

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Чудесен звук

Страхотни сме за музика, глас и звук! Просто ни свържете с вашия преносим компютър и ще съживим вашите мелодии и звуци за едно прекрасно усещане при слушане. При това, удобното подреждане на кабелите означава, че бюрото ви няма да се претрупва!

Виж всички предимства

Чудесен звук

  • Електрозахранване през USB

  • Аудио вход

USB куплунг за захранване

USB куплунг за захранване

С удобството на "Plug and Play", USB кабелът влиза директно в произволен USB порт и преносимият ви компютър автоматично разпознава устройството като сменяемо USB устройство за съхранение на данни.

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Плътни баси

Този компютърен високоговорител Philips осигурява добро качество на звука с плътни баси.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...

Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SPA20 Notebook USB speakers

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SPA20 Notebook USB speakers

22/09/2013

Polska

Polska

Udany produkt, prosty i ladny styl

Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SPA20 Notebook USB speakers

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SPA20 Notebook USB speakers

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