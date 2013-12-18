Прекратен продукт
Чудесен звук
Страхотни сме за музика, глас и звук! Просто ни свържете с вашия преносим компютър и ще съживим вашите мелодии и звуци за едно прекрасно усещане при слушане. При това, удобното подреждане на кабелите означава, че бюрото ви няма да се претрупва!
Електрозахранване през USB
Аудио вход
С удобството на "Plug and Play", USB кабелът влиза директно в произволен USB порт и преносимият ви компютър автоматично разпознава устройството като сменяемо USB устройство за съхранение на данни.
С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.
Този компютърен високоговорител Philips осигурява добро качество на звука с плътни баси.
4.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
kilson71
18/12/2013
Polska
juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...
Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SPA20 Notebook USB speakers
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SPA20 Notebook USB speakers
kilson71
22/09/2013
Polska
Udany produkt, prosty i ladny styl
Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SPA20 Notebook USB speakers
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SPA20 Notebook USB speakers