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Saeco GranAroma Напълно автоматична машина за еспресо

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Saeco GranAromaНапълно автоматична машина за еспресо

SM6480/00

Saeco GranAroma Напълно автоматична машина за еспресо

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)

  • PDF файл, 633.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine

  • PDF файл, 1.6 MB
  • 13 May 2026

Части и аксесоари

Отстраняване на неизправности

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