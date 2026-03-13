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Saeco GranAroma Напълно автоматична машина за еспресо
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SM6480/00
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EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)
Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
Сашета препарат за почистване на веригата за мляко
Аксесоари за поддръжкаФилтър за накип и вода
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Не се засмуква вода от резервоара на моята машина
Не се отделя кафе от моята машина за еспресо
Не мога да извадя блока за приготвяне от машината
Машината изхвърля смляно кафе, без да приготви кафе
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