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Saeco PicoBaristo Deluxe Супер автоматична машина за еспресо

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Saeco PicoBaristo DeluxeСупер автоматична машина за еспресо

SM5573/10

Saeco PicoBaristo Deluxe Супер автоматична машина за еспресо

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Quick start guide Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 4 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 2.9 MB
  • 13 March 2026

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