Кафе
Всички серии
Saeco PicoBaristo Deluxe Супер автоматична машина за еспресо
Прекратен продукт
Поддръжка
SM5573/10
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Quick start guide Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
User Manual Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
Моята машина за еспресо Philips/Saeco тече
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Не се засмуква вода от резервоара на моята машина
Не се отделя кафе от моята машина за еспресо
Не мога да извадя блока за приготвяне от машината
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем