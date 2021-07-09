Прекратен продукт
13 напитки
Вградена първокласна кана за мляко
Лицева страна от неръждаема стомана
12-степенна регулируема мелачка
Нашите мелачки са направени от високотехнологична керамика: изключително твърда и прецизна. Пресните зърна се смилат нежно без опасност от прегряване, извличайки най-добрите аромати, което осигурява кафе с превъзходен вкус за най-малко 20 000 чаши.
Технологията на Saeco ви позволява да извлечете най-добрите вкусове от любимите ви зърна кафе за интензивен и автентичен аромат и вкус (изпечени, с аромат на шоколад, на ядки, на цветя, пикантни)
Идеалното кафе изисква идеална температура. Нашият високопроизводителен термоблок е изработен от лек алуминий и корпус от неръждаема стомана, който загрява бързо до оптимална температура
4.7
от 5
14
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Волен
09/07/2021
България
Потвърден купувач
Кафе автомата е супер!
Година и половина ежедневна употреба, удобен за работа. Проблем - мелницата за кафе. Проблема беше отстранен за два дни с изпращане от Благоевград до официалния сервиз в София и връщането му обратно - безплатно (продукта е в гаранция)
Предимства
Многофункционален , лесен за употреба, хубави напитки,
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
VIT-61
19/06/2020
България
Продукта е супер!
Удобен за използване , лесен за поддръжка , приготвя отлични напитки
Предимства
Бързо приготвяне на напитките
Недостатъци
Съдът за отпадъци е с малък капацитет
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Fino24
03/12/2021
Hrvatska
Kava i održavanje
Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти на кафето и начините на изплакване и почистване