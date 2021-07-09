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  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
  • Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви

Прекратен продукт

Saeco PicoBaristo DeluxeСупер автоматична машина за еспресо

SM5573/10

4.7
| (14) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
Открийте света на кафето чрез познати рецепти като еспресо и капучино или специални напитки с кафе като американо или еспресо макиато
Виж всички предимства

Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви

  • 13 напитки

  • Вградена първокласна кана за мляко

  • Лицева страна от неръждаема стомана

  • 12-степенна регулируема мелачка

20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки

20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки

Нашите мелачки са направени от високотехнологична керамика: изключително твърда и прецизна. Пресните зърна се смилат нежно без опасност от прегряване, извличайки най-добрите аромати, което осигурява кафе с превъзходен вкус за най-малко 20 000 чаши.

CSA значка: Saeco извлича най-доброто от вашите зърна кафе

CSA значка: Saeco извлича най-доброто от вашите зърна кафе

Технологията на Saeco ви позволява да извлечете най-добрите вкусове от любимите ви зърна кафе за интензивен и автентичен аромат и вкус (изпечени, с аромат на шоколад, на ядки, на цветя, пикантни)

Бързо приготвяне с високопроизводителен бойлер за вода

Бързо приготвяне с високопроизводителен бойлер за вода

Идеалното кафе изисква идеална температура. Нашият високопроизводителен термоблок е изработен от лек алуминий и корпус от неръждаема стомана, който загрява бързо до оптимална температура

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

14

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

09/07/2021

България

България

Потвърден купувач

Кафе автомата е супер!

Година и половина ежедневна употреба, удобен за работа. Проблем - мелницата за кафе. Проблема беше отстранен за два дни с изпращане от Благоевград до официалния сервиз в София и връщането му обратно - безплатно (продукта е в гаранция)

Предимства

Многофункционален , лесен за употреба, хубави напитки,

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

19/06/2020

България

България

Продукта е супер!

Удобен за използване , лесен за поддръжка , приготвя отлични напитки

Предимства

Бързо приготвяне на напитките

Недостатъци

Съдът за отпадъци е с малък капацитет

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

03/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Kava i održavanje

Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

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      1. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти на кафето и начините на изплакване и почистване