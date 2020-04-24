Прекратен продукт
SHS3305BK/10
Сигурно прилягане
Изключително удобни за активна употреба, тези ергономични слушалки със скоба за прикрепване към ушите осигуряват възпроизвеждане на музиката с фантастично качество директно във вашите уши. Вграденият микрофон улавя отчетливо гласа ви.
15 мм мембрани/отворен гръб
Скоба за ухо
Достатъчно малка за оптимален комфорт при носене и достатъчно голяма, за да предлага чист неизкривен звук, тази 15-мм мембрана е идеална за слушане.
Тази слушалка е проектирана по формата на вашето ухо за допълнително удобство и по-голямо удоволствие по време на по-дълго слушане.
Тази 3D окачалка за уши е мека и гъвкава, за да стои удобно на мястото си, когато се движите активно или се наслаждавате на музиката си навън.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Този отзив е направен за SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Този отзив е направен за SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Предимства
spasowane elementy
Недостатъци
gumki
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Дата на използване 2019-12-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Дата на използване 2019-12-14