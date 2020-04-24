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Прекратен продукт

Слушалки с окачалка за ухо с микрофон

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Сигурно прилягане

Изключително удобни за активна употреба, тези ергономични слушалки със скоба за прикрепване към ушите осигуряват възпроизвеждане на музиката с фантастично качество директно във вашите уши. Вграденият микрофон улавя отчетливо гласа ви.

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Гъвкавата скоба за ушите приляга към всякаква форма на ушите

Сигурно прилягане

  • 15 мм мембрани/отворен гръб

  • Скоба за ухо

15 мм мембрана за оптимално удобство при носене

15 мм мембрана за оптимално удобство при носене

Достатъчно малка за оптимален комфорт при носене и достатъчно голяма, за да предлага чист неизкривен звук, тази 15-мм мембрана е идеална за слушане.

Ергономично оформената слушалка увеличава удобството

Тази слушалка е проектирана по формата на вашето ухо за допълнително удобство и по-голямо удоволствие по време на по-дълго слушане.

Гъвкавата мека 3D окачалка за ухо пасва на уши с всякакви размери

Тази 3D окачалка за уши е мека и гъвкава, за да стои удобно на мястото си, когато се движите активно или се наслаждавате на музиката си навън.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Този отзив е направен за SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Този отзив е направен за SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Предимства

spasowane elementy

Недостатъци

gumki

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Дата на използване 2019-12-14

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Дата на използване 2019-12-14

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