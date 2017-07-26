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Прекратен продукт

Слушалки

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

По-богати баси

Чуйте възпроизвеждането на басите със слушалките с щипка за ухо, които са конструирани за удобство, надеждност и ефективност.

Виж всички предимства

за мощен звук

По-богати баси

  • 15 мм мембрани/отворен гръб

  • Скоба за ухо

Асиметричният кабел отстранява кабела от пътя ви

Това просто, но много ефективно решение против заплитане на кабелите по същество действа, като ви дава възможност да прекарате кабела зад врата си вместо под брадичката.

Очертаната скоба за ушите осигурява удобство при носене и стабилност

Скобата за уши се задържа зад ушите ви дори когато се движите, задържайки слушалката удобно на мястото й и запазвайки страхотното й звучене. Това е част, която опира в задната част на ушите ви и задържа слушалките върху тях

Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито

Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHS3300BK Slušalice

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHS3300BK Slušalice

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Предимства

Dźwięk, Wygoda, Design

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHS3300BK Słuchawki

Дата на използване 2019-03-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHS3300BK Słuchawki

Дата на използване 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Този отзив е направен за SHS3300BK Słuchawki

Този отзив е направен за SHS3300BK Słuchawki

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