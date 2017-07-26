Прекратен продукт
SHS3300BK/10
По-богати баси
Чуйте възпроизвеждането на басите със слушалките с щипка за ухо, които са конструирани за удобство, надеждност и ефективност.
15 мм мембрани/отворен гръб
Скоба за ухо
Компактна за удобно носене, но достатъчно голяма, за да предлага чист и мощен звук, тази 27 мм мембрана е с идеалния размер за слушане без изопачаване.
Специалната форма и луксозните материали, използвани за възглавничките за ушите на тези слушалки Philips, осигуряват максимално удобство. Те предотвратяват разсейването на звука и подобряват характеристиките на басите. Възглавничките за ушите са оформени така, че да прилягат перфектно върху областта около ухото.
Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.
4.6
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
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Този отзив е направен за SHS3300BK Slušalice
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Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Предимства
Dźwięk, Wygoda, Design
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Дата на използване 2019-03-23
Да, препоръчвам този продукт
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Дата на използване 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Този отзив е направен за SHS3300BK Słuchawki
Този отзив е направен за SHS3300BK Słuchawki