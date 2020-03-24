Прекратен продукт
SHQ1405BL/00
РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ
Спортните слушалки Philips Actionfit RunWild ви провокират към нов личен рекорд. Леки като перце и водоустойчиви с индивидуално прилягане. Междувременно мощни мембрани осигуряват дълбоки баси, за да държат тялото ви в движене.
Най-добри за използване на открито
Издръжливи на пот и вода
Микрокапсули
Насладете се на качествен звук, който не ви изолира от света около вас. Отворената акустична конструкция позволява проникване на околни звуци, за да сте в течение на случващото се около вас и в безопасност, докато тренирате навън.
Тези слушалки ActionFit не блокират звука, така че можете да продължавате да усещате средата около себе си и да сте в безопасност, особено ако тренирате на открито. Отворената акустична платформа предоставя качествен звук без да заглушава света около вас.
Щипка за кабел пази кабелите настрана, докато полагате повече усилия.
4.5
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Предимства
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Недостатъци
Ništa
Този отзив е направен за SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Дата на използване 2019-11-24
Този отзив е направен за SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Дата на използване 2019-11-24
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Предимства
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Дата на използване 2019-03-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Дата на използване 2019-03-23
Nataiks
05/07/2019
Україна
рекомендую
Використовую як для прослуховування аудіокниг, так і для занять спортом. Звук в навушниках чистий, але баси мінімальні, достатній запас гучності, зручно сидять у вусі, легкі і і не заважають, швидка зарядка. З несуттєвих недоліків - дроти потребують дуже обережного поводження.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном
наушниците може да се мият, микрофонът не може да се мие