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Прекратен продукт

ActionFitСпортни слушалки с микрофон

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ

Спортните слушалки Philips Actionfit RunWild ви провокират към нов личен рекорд. Леки като перце и водоустойчиви с индивидуално прилягане. Междувременно мощни мембрани осигуряват дълбоки баси, за да държат тялото ви в движене.

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Спортните микрокапсули с индивидуално прилягане

РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ

  • Най-добри за използване на открито

  • Издръжливи на пот и вода

  • Микрокапсули

Отворената акустична конструкция позволява на звука да прониква за по-добра осведоменост и сигурност

Отворената акустична конструкция позволява на звука да прониква за по-добра осведоменост и сигурност

Насладете се на качествен звук, който не ви изолира от света около вас. Отворената акустична конструкция позволява проникване на околни звуци, за да сте в течение на случващото се около вас и в безопасност, докато тренирате навън.

Отворената акустична конструкция ви позволява да не губите връзка с обкръжаващата ви среда

Тези слушалки ActionFit не блокират звука, така че можете да продължавате да усещате средата около себе си и да сте в безопасност, особено ако тренирате на открито. Отворената акустична платформа предоставя качествен звук без да заглушава света около вас.

Приложена щипка за кабел за тренировки без заплитане

Приложена щипка за кабел за тренировки без заплитане

Щипка за кабел пази кабелите настрана, докато полагате повече усилия.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Предимства

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Недостатъци

Ništa

Този отзив е направен за SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Дата на използване 2019-11-24

Този отзив е направен за SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Дата на използване 2019-11-24

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Предимства

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Дата на използване 2019-03-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Дата на използване 2019-03-23

05/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Використовую як для прослуховування аудіокниг, так і для занять спортом. Звук в навушниках чистий, але баси мінімальні, достатній запас гучності, зручно сидять у вусі, легкі і і не заважають, швидка зарядка. З несуттєвих недоліків - дроти потребують дуже обережного поводження.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном

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      Откази от отговорност

      1. наушниците може да се мият, микрофонът не може да се мие