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Прекратен продукт

ActionFitСпортни слушалки с микрофон

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Продължавайте

Ултралекият SHQ1255 е идеален за вашата тренировка във фитнеса, както и в ролята на партньор за тичане. Мощните слушалки гарантират силен бас и удобство.

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Устойчив на пот

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  • 13,6 мм мембрани/полузатворени

  • Скоба за ухо

13,6-мм мембрани осигуряват мощен звук

Мощните 13,6 мм мембрани доставят музика, която обединява въздействащия звук с дълбок и динамичен бас, за да ви задължи мотивирани – и впечатлени. Мембраните с първокласно качество осигуряват ярко звуково преживяване, запазвайки ви заредени по време на всяка работа.

Управлявайте вашата музика и отговаряйте на обаждания, докато тренирате

Стойте свързани. Вграденото управление на микрофон и записи (IPX2) ви позволяват да сменяте музика или да отговаряте на обаждания бързо и лесно, докато тренирате.

Отворената акустична конструкция ви позволява да не губите връзка с обкръжаващата ви среда

Тези слушалки ActionFit не блокират звука, така че можете да продължавате да усещате средата около себе си и да сте в безопасност особено ако тренирате на открито. Отворената акустична платформа предоставя качествен звук, без да заглушава света около вас.

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

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Този отзив е направен за SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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