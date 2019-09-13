Прекратен продукт
SHQ1255TBK/00
Продължавайте
Ултралекият SHQ1255 е идеален за вашата тренировка във фитнеса, както и в ролята на партньор за тичане. Мощните слушалки гарантират силен бас и удобство.
13,6 мм мембрани/полузатворени
Скоба за ухо
Мощните 13,6 мм мембрани доставят музика, която обединява въздействащия звук с дълбок и динамичен бас, за да ви задължи мотивирани – и впечатлени. Мембраните с първокласно качество осигуряват ярко звуково преживяване, запазвайки ви заредени по време на всяка работа.
Стойте свързани. Вграденото управление на микрофон и записи (IPX2) ви позволяват да сменяте музика или да отговаряте на обаждания бързо и лесно, докато тренирате.
Тези слушалки ActionFit не блокират звука, така че можете да продължавате да усещате средата около себе си и да сте в безопасност особено ако тренирате на открито. Отворената акустична платформа предоставя качествен звук, без да заглушава света около вас.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem