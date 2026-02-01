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Прекратен продукт

Слушалки с наушници върху цялото ухо

SHP9600/00

Качествена производителност

Търсите идеалната комбинация от производителност, удобство и качество? Тези слушалки с наушници върху цялото ухо и с отворен гръб са създадени да отведат слушането у дома на следващото ниво. Получавате чудесен звук, първокласна конструкция и кабелни връзки със златно покритие.

Виж всички предимства

Качествена производителност

  • 50 мм неодимови мембрани

  • Дизайн с отворен гръб

  • 3 м сваляем кабел

Превъзходно удобство и издръжливост

Превъзходно удобство и издръжливост

Лентата за глава е подсилена с издръжлива стомана, която добавя необходимото опъване за здраво прилягане. Двуслойната възглавничка в лентата за глава добавя истински комфорт, а дишащите възглавнички за уши са перфектни за продължително слушане.

Дизайн с отворен гръб. Просторен звук

Дизайн с отворен гръб. Просторен звук

Почуствайте музиката. Перфектно настроени 50 мм мембрани предоставят отчетливи баси, балансирани средни честоти и ясни високи честоти. Мембраните са проектирани, за да паснат на естествената геометрия на ухото, за да не се губи прецизност.

Свържете се с всеки източник. От телефон до усилвател за слушалки

Свържете се с всеки източник. От телефон до усилвател за слушалки

Потопете се в любимите си албуми на вашето смарт устройството, домашна конфигурация, телевизор или лаптоп. Приложеният кабел е оборудван с 6,3 – 3,5 мм позлатен адаптер за жак за най-добрата връзка, когато слушате с оборудване, пригодено за аудиофил.

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