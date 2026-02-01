SHP9500CY/00
The Freddie
О, те са вашият най-добър приятел! Дайте на музиката, която обичате, звука, който заслужава, с тези класически изглеждащи слушалки с отворен гръб и кабел. Създадени за слушане у дома, те се отличават с аудиофилски настройки, страхотен ретро стил и модерен комфорт.
Ретро дизайн, искрящ звук
Кабелни слушалки с отворен гръб
Наклонени 50 мм мембрани
Удобни за продължително слушане
Кожени панталони, най-хубавата ви риза и ретро визията на тези слушалки с наушници върху цялото ухо от 70-те години! Независимо дали слушате винил от миналото, или предавате поточно най-новия сингъл, време е да се отпуснете и да се потопите в топлия, автентичен звук.
Дизайнът с отворен гръб ви позволява да усетите същността на музиката. Тъй като звукът не се улавя от никакъв корпус, ще се насладите на поглъщащо, просторно изпълнение, което разделя гласовете и инструментите, за да се насладите на пълното въздействие на всяка нота. Все едно сте в студиото с любимата си група.
Неодимовите мембрани са проектирани така, че да се накланят под ъгъл от 15 градуса, като се приспособяват към естествената геометрия на ухото ви, така че да чувате всяка честота с оптимална точност. Получавате искрящи високи честоти, контролирани ниски честоти и естествен и плътен среден диапазон. Перфектни за всяка музика, която искате да им поднесете.
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