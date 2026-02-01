Слушалки с наушници върху цялото ухо с отворен гръб. Приближете се до музиката си

Дизайнът с отворен гръб ви позволява да усетите същността на музиката. Тъй като звукът не се улавя от никакъв корпус, ще се насладите на поглъщащо, просторно изпълнение, което разделя гласовете и инструментите, за да се насладите на пълното въздействие на всяка нота. Все едно сте в студиото с любимата си група.