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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroСлушалки с наушници върху цялото ухо за закрито

SHP9500CY/00

The Freddie

О, те са вашият най-добър приятел! Дайте на музиката, която обичате, звука, който заслужава, с тези класически изглеждащи слушалки с отворен гръб и кабел. Създадени за слушане у дома, те се отличават с аудиофилски настройки, страхотен ретро стил и модерен комфорт.

Виж всички предимства

The Freddie

  • Ретро дизайн, искрящ звук

  • Кабелни слушалки с отворен гръб

  • Наклонени 50 мм мембрани

  • Удобни за продължително слушане

Визия от миналото, звук от настоящето

Визия от миналото, звук от настоящето

Кожени панталони, най-хубавата ви риза и ретро визията на тези слушалки с наушници върху цялото ухо от 70-те години! Независимо дали слушате винил от миналото, или предавате поточно най-новия сингъл, време е да се отпуснете и да се потопите в топлия, автентичен звук.

Слушалки с наушници върху цялото ухо с отворен гръб. Приближете се до музиката си

Слушалки с наушници върху цялото ухо с отворен гръб. Приближете се до музиката си

Дизайнът с отворен гръб ви позволява да усетите същността на музиката. Тъй като звукът не се улавя от никакъв корпус, ще се насладите на поглъщащо, просторно изпълнение, което разделя гласовете и инструментите, за да се насладите на пълното въздействие на всяка нота. Все едно сте в студиото с любимата си група.

Наклонени 50 мм неодимови акустични мембрани. Автентичен hi-fi звук

Наклонени 50 мм неодимови акустични мембрани. Автентичен hi-fi звук

Неодимовите мембрани са проектирани така, че да се накланят под ъгъл от 15 градуса, като се приспособяват към естествената геометрия на ухото ви, така че да чувате всяка честота с оптимална точност. Получавате искрящи високи честоти, контролирани ниски честоти и естествен и плътен среден диапазон. Перфектни за всяка музика, която искате да им поднесете.

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