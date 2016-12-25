Музика от телевизора у дома
Дълготраен комфорт при носене
Вграден регулатор на звука
4.2
от 5
33
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
Bibi
25/12/2016
България
Прекрасен продукт
Изключително добър звук, особено за слушане на музика, удобни наушници
Този отзив е направен за SHP2500 TV headphones
Този отзив е направен за SHP2500 TV headphones
bultra
29/01/2016
България
Струва си!
Използвам такива слушалки вече повече от 3 години и съм доволен. Похабиха се с времето, главно заради щуротиите на децата, но пак бих си купил същия модел.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP2500 TV headphones
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP2500 TV headphones
Анж80
05/04/2024
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Якість і функцональність
Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур
Недостатъци
немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
За оптимално и по-високо качество на звука се препоръчва да използвате портовете на предния панел на вашия компютър, когато свързвате слушалки.