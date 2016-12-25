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  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор
  • Превъзходен звук при използване с телевизор

ТВ слушалки с кабел, за помещения

SHP2500/10

4.2
| (33) Отзиви | 89% препоръчват този продукт
Превъзходен звук при използване с телевизор
Тези пълноразмерни слушалки за HiFi и телевизор с акустичен рефлектор и повишено качество на басите.
Виж всички предимства

Превъзходен звук при използване с телевизор

  • Музика от телевизора у дома

  • Дълготраен комфорт при носене

  • Вграден регулатор на звука

Напълно регулируема лента за главата и раковини за ушите за отлично прилягане

Пълноразмерни раковини за ушите за отлична шумоизолация

Със свръхдългия 6 м кабел е лесно да гледате телевизия от разстояние

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

33

Отзиви

89%

препоръчват този продукт

25/12/2016

България

България

Прекрасен продукт

Изключително добър звук, особено за слушане на музика, удобни наушници

Този отзив е направен за SHP2500 TV headphones

Този отзив е направен за SHP2500 TV headphones

29/01/2016

България

България

Струва си!

Използвам такива слушалки вече повече от 3 години и съм доволен. Похабиха се с времето, главно заради щуротиите на децата, но пак бих си купил същия модел.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP2500 TV headphones

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP2500 TV headphones

05/04/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Якість і функцональність

Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур

Недостатъци

немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

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      Откази от отговорност

      1. За оптимално и по-високо качество на звука се препоръчва да използвате портовете на предния панел на вашия компютър, когато свързвате слушалки.