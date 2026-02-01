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Безжични слушалки с микрофон
Прекратен продукт
SHM5178BK/00
Разговори без шум, лек дизайн.
Philips SHM5178BK са леки безжични слушалки, които предоставят изключителен комфорт.
Ясно качество на разговора
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