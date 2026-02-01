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  • Разговори без шум, лек дизайн.
  • Разговори без шум, лек дизайн.

Прекратен продукт

Безжични слушалки с микрофон

SHM5178BK/00

Разговори без шум, лек дизайн.

Philips SHM5178BK са леки безжични слушалки, които предоставят изключителен комфорт.

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Разговори без шум, лек дизайн.

  • Ясно качество на разговора

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