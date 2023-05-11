SHK2000BL/00
Наличен в
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Синьо и зелено
Ограничена сила на звука до 85 dB
Семплата, ергономична лента за глава е изцяло регулируема, за да приляга удобно върху главата на всяко дете и да расте заедно с него.
Неодимът е най-добрият материал за създаване на силно магнитно поле за постигане на по-голяма чувствителност в гласовата намотка, по-добро възпроизвеждане на басите и чисто балансирано качество на звука.
Издръжливата конструкция без винтове позволява частите на слушалките лесно да се откачат и слагат обратно.
4.8
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
пиванов
11/05/2023
България
Страхотни
Идеален звук и сила. Използват се всекидневни от детето и жена ми. Не спарват ушите и са леки.
Предимства
Удобни, леки, звук, не спарват
Недостатъци
почистване, омекотител на ушите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHK2000PK Детски слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHK2000PK Детски слушалки
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Служител на Philips
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Предимства
kolorystyka ,jakość
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHK2000PK Słuchawki dla dzieci