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  • Най-добрият спътник на детето
  • Най-добрият спътник на детето
  • Най-добрият спътник на детето

Детски слушалки

SHK2000BL/00

4.8
| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Розово-лилаво
Розово-лилаво
Синьо
Синьо
Най-добрият спътник на детето
Правилните слушалки, с които да представите света на звука на малките любители на музика. Техният ясен бас и игрив дизайн са пригодени за подрастващи деца и са изградени достатъчно здраво, за да се справят във всяка ситуация. Граница на силата на звука от 85 dB прави музиката забавна, но и безопасна.
Виж всички предимства

Размер за деца, ограничена максимална сила на звука

Най-добрият спътник на детето

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Синьо и зелено

  • Ограничена сила на звука до 85 dB

Ергономичната, регулируема лента за глава расте заедно с детето

Ергономичната, регулируема лента за глава расте заедно с детето

Семплата, ергономична лента за глава е изцяло регулируема, за да приляга удобно върху главата на всяко дете и да расте заедно с него.

32-милиметровите неодимови мембрани осигуряват чист и балансиран звук

32-милиметровите неодимови мембрани осигуряват чист и балансиран звук

Неодимът е най-добрият материал за създаване на силно магнитно поле за постигане на по-голяма чувствителност в гласовата намотка, по-добро възпроизвеждане на басите и чисто балансирано качество на звука.

Издръжлива конструкция без винтове, създадена за сериозна игра

Издръжлива конструкция без винтове, създадена за сериозна игра

Издръжливата конструкция без винтове позволява частите на слушалките лесно да се откачат и слагат обратно.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

11/05/2023

България

България

Страхотни

Идеален звук и сила. Използват се всекидневни от детето и жена ми. Не спарват ушите и са леки.

Предимства

Удобни, леки, звук, не спарват

Недостатъци

почистване, омекотител на ушите

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHK2000PK Детски слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHK2000PK Детски слушалки

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Служител на Philips

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Предимства

kolorystyka ,jakość

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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