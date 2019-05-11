ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на един продукт
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на опаковката
  • Снимка на един продукт
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на опаковката

Прекратен продукт

Слушалки за поставяне в ушите с микрофон

SHE8105SL/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Дълбок и чист бас – винаги

Слушалките за поставяне в ушите Philips SHE8105 притежават висококачествени мембрани за истински дълбоки баси и здрав алуминиев корпус за чистота на звука. Овалните звукови тръби гарантират ергономично удобство, докато дистанционното управление ви помага да превключвате бързо между музика и обаждания.

Виж всички предимства

със солиден метален корпус

Дълбок и чист бас – винаги

  • 8,6 мм мембрани/полузатворен гръб

  • За поставяне в ушите

Здравият алуминиев корпус предотвратява вибрациите за яснота на звука

Здравият алуминиев корпус предотвратява вибрациите за яснота на звука

Корпусът на слушалките е изработен от здрав алуминий, който предотвратява вибрациите за най-чисто звуково представяне. В допълнение той защитава слушалките от износване при ежедневната употреба.

Плъзгачът против заплитане задържа кабелите ви заедно

Плъзгачът против заплитане задържа кабелите ви заедно

Интелигентният плъзгач против заплитане ви помага лесно да пазите двата кабела на слушалките заедно като просто го плъзнете нагоре. Без досадно заплитане и възели повече!

Издръжлива Flexi-grip за силна връзка слушалки-кабел

Този мек, но издръжлив и гъвкав съединител между слушалката и кабела помага за защита против потенциална повреда от многократно огъване.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!