Прекратен продукт
SHE8105SL/00
Дълбок и чист бас – винаги
Слушалките за поставяне в ушите Philips SHE8105 притежават висококачествени мембрани за истински дълбоки баси и здрав алуминиев корпус за чистота на звука. Овалните звукови тръби гарантират ергономично удобство, докато дистанционното управление ви помага да превключвате бързо между музика и обаждания.
8,6 мм мембрани/полузатворен гръб
За поставяне в ушите
Корпусът на слушалките е изработен от здрав алуминий, който предотвратява вибрациите за най-чисто звуково представяне. В допълнение той защитава слушалките от износване при ежедневната употреба.
Интелигентният плъзгач против заплитане ви помага лесно да пазите двата кабела на слушалките заедно като просто го плъзнете нагоре. Без досадно заплитане и възели повече!
Този мек, но издръжлив и гъвкав съединител между слушалката и кабела помага за защита против потенциална повреда от многократно огъване.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon