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Прекратен продукт

Слушалки за поставяне в ушите с микрофон

SHE8105BK/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Сребристо
Сребристо
Черно
Черно

Дълбок и чист бас – винаги

Слушалките за поставяне в ушите Philips SHE8105 притежават висококачествени мембрани за истински дълбоки баси и здрав алуминиев корпус за чистота на звука. Овалните звукови тръби гарантират ергономично удобство, докато дистанционното управление ви помага да превключвате бързо между музика и обаждания.

Виж всички предимства

със солиден метален корпус

Дълбок и чист бас – винаги

  • 8,6 мм мембрани/полузатворен гръб

  • За поставяне в ушите

Силиконови капачета с избор от три размера за персонализирано прилягане

Силиконови капачета с избор от три размера за персонализирано прилягане

Вашите слушалки за поставяне в ушите се предлагат с избор от 3 капачета за уши – от малки до големи – за да можете да изберете идеалното прилягане за ушите си.

8,6 мм мембрани за отзивчиви дълбоки баси

8,6 мм мембрани за отзивчиви дълбоки баси

Притежава вградено дистанционно управление с микрофон за музика и обаждания

Притежава вградено дистанционно управление с микрофон за музика и обаждания

Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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