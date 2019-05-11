Прекратен продукт
SHE8105BK/00
Дълбок и чист бас – винаги
Слушалките за поставяне в ушите Philips SHE8105 притежават висококачествени мембрани за истински дълбоки баси и здрав алуминиев корпус за чистота на звука. Овалните звукови тръби гарантират ергономично удобство, докато дистанционното управление ви помага да превключвате бързо между музика и обаждания.
8,6 мм мембрани/полузатворен гръб
За поставяне в ушите
Вашите слушалки за поставяне в ушите се предлагат с избор от 3 капачета за уши – от малки до големи – за да можете да изберете идеалното прилягане за ушите си.
Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon