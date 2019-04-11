Прекратен продукт
SHE4305RD/00
12,2 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
Това е силен мощен бас, който ви позволява наистина да усетите ритъма. Мощните 12,2 мм възбудители на високоговорителя издават ехтящи баси от елегантен, компактен корпус.
Ергономично конструирани с овални и ъглови тръби за удобна естествена форма. Така можете да слушате в продължение на часове в цялостен комфорт.
Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате или спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.
4.8
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Karakoc
10/04/2019
Україна
Очень хорошее соотношение качество с ценой
Эти наушники у меня уже два года , я вообще был противником в вакуумных затычек, но когда услышал их звучание, просто бомба, звук качественный и насыщенный, басс глубокий и приятный, шнур неубиваемый как и сами наушники, сто раз ставал ногами на них, вообщем советую
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4305RD Headphones with mic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE4305RD Headphones with mic