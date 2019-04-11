ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Почувствайте ги. BASS+
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+

Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

SHE4305RD/00

4.8
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Почувствайте ги. BASS+
Изпитайте учудващо мощен звук, излъчван от малък здрав корпус. Със специално пригодени за мощни баси възбудители за високоговорител слушалките Philips BASS+ предлагат страхотна изолация на звука и стабилност при носенето, за да може да извлечете максимума от своите ритми.
Виж всички предимства

Почувствайте ги. BASS+

  • 12,2 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители

Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители

Това е силен мощен бас, който ви позволява наистина да усетите ритъма. Мощните 12,2 мм възбудители на високоговорителя издават ехтящи баси от елегантен, компактен корпус.

Ергономичен дизайн за максимален комфорт

Ергономичен дизайн за максимален комфорт

Ергономично конструирани с овални и ъглови тръби за удобна естествена форма. Така можете да слушате в продължение на часове в цялостен комфорт.

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате или спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305WT Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Очень хорошее соотношение качество с ценой

Эти наушники у меня уже два года , я вообще был противником в вакуумных затычек, но когда услышал их звучание, просто бомба, звук качественный и насыщенный, басс глубокий и приятный, шнур неубиваемый как и сами наушники, сто раз ставал ногами на них, вообщем советую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305RD Headphones with mic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE4305RD Headphones with mic

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!