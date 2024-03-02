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SHE3855SG/00

Слушалки с микрофон

Прекратен продукт

Наличен в

Позлатен
Позлатен
Сребристо-сиво
Сребристо-сиво

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Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да се възползвате напълно от потенциала на вашите слушалки. Можете да получите достъп до всички функции, които ще ви осигурят най-доброто аудио изживяване от мобилното ви устройство.

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Приложение Philips Headphones

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 430.3 kB
  • 2 March 2024

Кратко ръководство за потребителя - English (US)

  • PDF файл, 72.8 kB
  • 17 November 2023

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