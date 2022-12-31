Прекратен продукт
SHC8800/12
Висока честота на дискретизация за домашно кино
Безжичните слушалки Philips SHC8800 ви потапят във вашия собствен свят на кинематографичен звук, предоставяйки ви пълна свобода. С разстояние от 100 метра и комфортен, обгръщащ ухото, дизайн, може да се насладите на съвършеното лично домашно развлечение.
40 мм мембрани/отворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Меки наушници
Саморегулиращият се лек хамак ви предоставя най-доброто прилягане за вашата форма на главата, като също предоставя оптимален комфорт.
Аудиото с високата честота на дискретизация предлага най-добрите звукови характеристики, пресъздавайки качеството на оригиналните студийни мастър записи по-добре от 16-битови/44,1 kHz CD формати. С помощта на предоставяния аудио кабел безжичните слушалки Philips SHC8800 поддържат аудио с висока честота на дискретизация, предоставяйки безкомпромисно аудио качество от вашите предпочитани устройства – така че да получите повече от вашето домашно развлечение.
Поставете слушалките в поставката за лесно зареждане.
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