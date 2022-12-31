Аудио с висока честота на дискретизация чрез безжична връзка

Аудиото с високата честота на дискретизация предлага най-добрите звукови характеристики, пресъздавайки качеството на оригиналните студийни мастър записи по-добре от 16-битови/44,1 kHz CD формати. С помощта на предоставяния аудио кабел безжичните слушалки Philips SHC8800 поддържат аудио с висока честота на дискретизация, предоставяйки безкомпромисно аудио качество от вашите предпочитани устройства – така че да получите повече от вашето домашно развлечение.