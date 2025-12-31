Изключително леки. С впечатляващ звук.

Открийте безтегловната свобода – без кабели, които да ви ограничават. Безжичните слушалки Philips Flite Everlite съчетават стил с опростен дизайн за всеки ден. Компактни и изключително леки с ясен звук през целия ден.