Прекратен продукт
SHB4805RG/00
Изключително леки. С впечатляващ звук.
Открийте безтегловната свобода – без кабели, които да ви ограничават. Безжичните слушалки Philips Flite Everlite съчетават стил с опростен дизайн за всеки ден. Компактни и изключително леки с ясен звук през целия ден.
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Меки наушници
Плоско сгъване
С 12 часа време на изпълнение ще имате достатъчно мощност, за да слушате музика цял ден.
Сдвоете смарт устройството си със слушалките с помощта на Bluetooth и се наслаждавайте на свободата от кристално ясна музика и телефонни разговори – без досадни кабели.
Технологията за бързо зареждане Ви осигурява бърз прилив на енергия, когато батерията е изтощена. Само пет минути време на зареждане ви осигурява един час възпроизвеждане на музика.
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