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Прекратен продукт

Безжични Bluetooth® слушалки

SHB4805RG/00

Изключително леки. С впечатляващ звук.

Открийте безтегловната свобода – без кабели, които да ви ограничават. Безжичните слушалки Philips Flite Everlite съчетават стил с опростен дизайн за всеки ден. Компактни и изключително леки с ясен звук през целия ден.

Виж всички предимства

Слушалки, на които земното притегляне не влияе

Изключително леки. С впечатляващ звук.

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници върху цялото ухо

  • Меки наушници

  • Плоско сгъване

Акумулаторната батерия осигурява до 12 време на изпълнение

Акумулаторната батерия осигурява до 12 време на изпълнение

С 12 часа време на изпълнение ще имате достатъчно мощност, за да слушате музика цял ден.

Bluetooth 4.1 и поддръжка на HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Bluetooth 4.1 и поддръжка на HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Сдвоете смарт устройството си със слушалките с помощта на Bluetooth и се наслаждавайте на свободата от кристално ясна музика и телефонни разговори – без досадни кабели.

Технология за бързо зареждане за пет минути

Технология за бързо зареждане за пет минути

Технологията за бързо зареждане Ви осигурява бърз прилив на енергия, когато батерията е изтощена. Само пет минути време на зареждане ви осигурява един час възпроизвеждане на музика.

Технически данни

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Отзиви

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