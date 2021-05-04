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Прекратен продукт

Безжични Bluetooth® слушалки

SHB4805DC/00

3

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Изключително леки. С впечатляващ звук.

Открийте безтегловната свобода – без кабели, които да ви ограничават. Безжичните слушалки Philips Flite Everlite съчетават стил с опростен дизайн за всеки ден. Компактни и изключително леки с ясен звук през целия ден.

Виж всички предимства

Слушалки, на които земното притегляне не влияе

Изключително леки. С впечатляващ звук.

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници върху цялото ухо

  • Меки наушници

  • Плоско сгъване

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Технология за бързо зареждане за пет минути

Технология за бързо зареждане за пет минути

Технологията за бързо зареждане Ви осигурява бърз прилив на енергия, когато батерията е изтощена. Само пет минути време на зареждане ви осигурява един час възпроизвеждане на музика.

Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук

Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук

Мощни 32 мм наклонени мембрани възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, богати баси.

Технически данни

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Отзиви

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3.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Предимства

Zvuk. Baterie

Недостатъци

Konektor on / off

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Дата на използване 2020-05-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Дата на използване 2020-05-04

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