Прекратен продукт
SHB4805DC/00
Изключително леки. С впечатляващ звук.
Открийте безтегловната свобода – без кабели, които да ви ограничават. Безжичните слушалки Philips Flite Everlite съчетават стил с опростен дизайн за всеки ден. Компактни и изключително леки с ясен звук през целия ден.
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Меки наушници
Плоско сгъване
Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.
Технологията за бързо зареждане Ви осигурява бърз прилив на енергия, когато батерията е изтощена. Само пет минути време на зареждане ви осигурява един час възпроизвеждане на музика.
Мощни 32 мм наклонени мембрани възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, богати баси.
3.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Предимства
Zvuk. Baterie
Недостатъци
Konektor on / off
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Дата на използване 2020-05-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Дата на използване 2020-05-04
Реалните резултати е възможно да се различават