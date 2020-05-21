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  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.
  • Изключително леки. С впечатляващ звук.

Прекратен продукт

FliteБезжични Bluetooth® слушалки

SHB4405BK/00

5
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Изключително леки. С впечатляващ звук.
Безжичните слушалки Philips Flite Ultrlite са невероятно леки и въпреки това изненадващо мощни. Без кабели, които да ви ограничават, те са тънки и компактни с конструкция с плоско сгъване, която ги прави идеалната компания където и да отидете.
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Слушалки, на които земното притегляне не влияе

Изключително леки. С впечатляващ звук.

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

  • Плоско сгъване

Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук

Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук

Мощни 32 мм наклонени мембрани възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, богати баси.

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Меки възглавнички за уши позволяват комфортна продължителна употреба

Меки възглавнички за уши позволяват комфортна продължителна употреба

Меки възглавнички за уши и наклонени мембрани за идеални за комфортна продължителна употреба.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Предимства

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Недостатъци

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Потвърден купувач

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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