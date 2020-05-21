Прекратен продукт
SHB4405BK/00
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Плоско сгъване
Мощни 32 мм наклонени мембрани възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, богати баси.
Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.
Меки възглавнички за уши и наклонени мембрани за идеални за комфортна продължителна употреба.
5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
tom4lbrecht
21/05/2020
Česká republika
Designová kompaktní sluchátka
Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!
Предимства
Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon
Недостатъци
Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Потвърден купувач
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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