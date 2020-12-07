Прекратен продукт
SHB3175WT/00
40 мм мембрани/затворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Меки наушници
Компактно сгъване
40 мм неодимови високоговорители, които създават силно отчетливи баси
Въртящият се дизайн за наушници и регулируемата лента за глава ги правят прекрасни за всеки.
Мощни баси, идеални за слушане с наслада. Не се заблуждавайте от елегантния им дизайн, тъй като специално създадените отвори за баси и специално настроените възбудители предоставят изключително ниски крайни честоти, които осигуряват на слушалките уникалния емблематичен звук Bass+. За да се постигне високото качество на басите за всяка продукция, се използва отделна акустична мощност.
4.5
от 5
10
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Szabi72
07/12/2020
Magyarország
Remek hang!!!
Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB3175BK Bluetooth headset
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB3175BK Bluetooth headset
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Предимства
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Zuzanna97
21/11/2020
Polska
Ok
Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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