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  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+

Прекратен продукт

Bluetooth слушалки

SHB3175WT/00

4.5
| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Почувствайте ги. BASS+
Слушалките Philips BASS+ събират невероятни ударни баси в елегантен здрав корпус. Добър външен вид, страхотен съраунд и невероятна цена – безжичните обхващащи цялото ухо Bluetooth слушалки са за тези от вас, които се нуждаят от повече баси в своите ритми без допълнителен обем.
Виж всички предимства

Почувствайте ги. BASS+

  • 40 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници върху цялото ухо

  • Меки наушници

  • Компактно сгъване

40 мм неодимови високоговорители

40 мм неодимови високоговорители

40 мм неодимови високоговорители, които създават силно отчетливи баси

Прилягат идеално на всеки

Прилягат идеално на всеки

Въртящият се дизайн за наушници и регулируемата лента за глава ги правят прекрасни за всеки.

Силни отчетливи баси, които можете да усетите

Силни отчетливи баси, които можете да усетите

Мощни баси, идеални за слушане с наслада. Не се заблуждавайте от елегантния им дизайн, тъй като специално създадените отвори за баси и специално настроените възбудители предоставят изключително ниски крайни честоти, които осигуряват на слушалките уникалния емблематичен звук Bass+. За да се постигне високото качество на басите за всяка продукция, се използва отделна акустична мощност.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
1

07/12/2020

Magyarország

Magyarország

Remek hang!!!

Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3175BK Bluetooth headset

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3175BK Bluetooth headset

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Предимства

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

21/11/2020

Polska

Polska

Ok

Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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