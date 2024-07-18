нов
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът Natural Response пуска мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият според собствения си ритъм като от гърда, толкова лесно се комбинира хранене от гърда или от бутилка. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте по-долу.
4 бутилки
260 мл/9 унции
Биберон със среден поток
3-6 м
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.9
от 5
326
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Tonitka
18/07/2024
България
Чудесен продукт
Много съм доволна и препоръчвам Natural серията. Използвам изцяло Philips Avent и не бих ги заменила с друга марка.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Date of Use 2023-06-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Date of Use 2023-06-18
Лета
18/07/2024
България
Страхотен и качественп родукт
Любим продукт, качествен и любим на бебето. Препоръчвам.
Предимства
Събира повече мляко
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Date of Use 2024-03-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Date of Use 2024-03-18
Мати
18/07/2024
България
Изключително удобно
Препоръчвам продукта. Изключително удобна за детските ръчички, не пропуска течности и е лесна за почистване.
Предимства
Удобна за хващане, не пропуска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Date of Use 2024-01-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY903 Бутилка за бебе
Date of Use 2024-01-18
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС