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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
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  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
  • Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

Philips Avent Natural ResponseБутилка за бебе

SCY900/02

4.9
| (288) Отзиви | 99% препоръчват този продукт

Наличен в

4 унции
4 унции
9oz
9oz
Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето
Биберонът Natural Response пуска мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият според собствения си ритъм като от гърда, толкова лесно се комбинира хранене от гърда или от бутилка. Намирането на правилния биберон е важно. Вижте по-долу.
Виж всички предимства

Биберон, който работи като гърда

Поддържа индивидуалния ритъм на пиене на бебето

  • 2 бутилки

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон за бавен поток

  • 0 – 3 м

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Намирането на правилния биберон е важно

Намирането на правилния биберон е важно

Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

288

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2

03/07/2024

България

България

Перфектни за моето бебе

Още преди да родя внимателно проучвах на коя марка шишета да се спра и закупих по един брой на няколко марки. За съжаление се оказа, че бебето ми ще се храни изцяло от шише. Единствено с шишето Philips Avent natural response бебето ми не се дави, не тече храна от устата й и пие спокойно. Уникалната форма на биберона пасва перфектно. Запасихме се с няколко броя шишета в различни размери, разбира се с антиколик система, която определено улесни периода на колики и която продължаваме да използваме вече 3 месеца. Препоръчвам на всичките ми приятелки и нямаме търпение да преминем към чаша! Благодарим ви!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе

12/04/2024

България

България

Препоръчвам

Това са единствените шишенца и биберони, от които бебето пие - удобни са, пускат само когато дърпа, не се полива, лесно ги държи самичко. Изключително лесни за приготвяне на адаптирано мляко и за почистване.

Предимства

Удобство за използване

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе

11/04/2024

България

България

Заслужава си!

Доволна съм, почиства се и стерилизира без да променя характеристиките си, бе се драска или оцветява.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе

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