1 бутилка
4 унции/125 мл
Биберон за бавен поток
0-3 м
Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.9
от 5
288
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Vicky2024
03/07/2024
България
Перфектни за моето бебе
Още преди да родя внимателно проучвах на коя марка шишета да се спра и закупих по един брой на няколко марки. За съжаление се оказа, че бебето ми ще се храни изцяло от шише. Единствено с шишето Philips Avent natural response бебето ми не се дави, не тече храна от устата й и пие спокойно. Уникалната форма на биберона пасва перфектно. Запасихме се с няколко броя шишета в различни размери, разбира се с антиколик система, която определено улесни периода на колики и която продължаваме да използваме вече 3 месеца. Препоръчвам на всичките ми приятелки и нямаме търпение да преминем към чаша! Благодарим ви!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе
Еми Л.
12/04/2024
България
Препоръчвам
Това са единствените шишенца и биберони, от които бебето пие - удобни са, пускат само когато дърпа, не се полива, лесно ги държи самичко. Изключително лесни за приготвяне на адаптирано мляко и за почистване.
Предимства
Удобство за използване
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе
Nadiax
11/04/2024
България
Заслужава си!
Доволна съм, почиства се и стерилизира без да променя характеристиките си, бе се драска или оцветява.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY900 Бутилка за бебе
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС