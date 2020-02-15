Прекратен продукт
Лесно съхранение за свежи храни
Създадено за уреда за приготвяне на здравословна бебешка храна "4 в 1" на Philips Avent. Лесно разделяйте, съхранявайте, размразявайте или претопляйте вашите здравословни бебешки храни.
2 съда за съхранение с многокр. употр
За уред за здравословна бебешка храна
Създадено за уреда за приготвяне на здравословна бебешка храна "4 в 1" на Philips Avent. Размразявайте и претопляйте без усилия съхранените храни.
Съхранете правилната по размер порция за вашето растящо дете.
Запечатващи се капачки запазват вкусовете и свежестта.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények
Дата на използване 2020-01-15
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények
Дата на използване 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.