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Прекратен продукт

Philips AventСъдове за съхранение на прясна храна

SCF876/02

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Лесно съхранение за свежи храни

Създадено за уреда за приготвяне на здравословна бебешка храна "4 в 1" на Philips Avent. Лесно разделяйте, съхранявайте, размразявайте или претопляйте вашите здравословни бебешки храни.

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Лесно съхранение за свежи храни

  • 2 съда за съхранение с многокр. употр

  • За уред за здравословна бебешка храна

Размразявайте и претопляйте без усилия съхранените храни

Размразявайте и претопляйте без усилия съхранените храни

Създадено за уреда за приготвяне на здравословна бебешка храна "4 в 1" на Philips Avent. Размразявайте и претопляйте без усилия съхранените храни.

Съхранете правилната по размер порция за вашето растящо дете

Съхранете правилната по размер порция за вашето растящо дете

Съхранете правилната по размер порция за вашето растящо дете.

Запечатващи се капачки запазват вкусовете и свежестта

Запечатващи се капачки запазват вкусовете и свежестта.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények

Дата на използване 2020-01-15

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények

Дата на използване 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF876/02 Avent Tároló edények

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