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Advanced Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

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AdvancedПасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

SCF870/20

Advanced Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

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Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 466.1 kB
  • 20 October 2020

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 17 May 2023

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