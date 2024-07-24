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  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
  • Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране

AdvancedПасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

SCF870/20

4.8
| (336) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране
Лесно приготвяне на питателни бебешки храни в домашни условия с уреда за задушаване на пара и пасиране Philips Avent 2 в 1. Първо задушете плодове, зеленчуци, риба или месо, а след това просто повдигнете и обърнете каната наобратно, за да пасирате, без да е необходимо прехвърляне на храна!
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Уред за здравословна бебешка храна за приготвяне на питателни бебешки храни

Здравословно задушаване на пара, лесно пасиране

  • Здравословно готвене на пара

  • Задушавайте и пасирайте в каната

  • Лесна употреба и почистване

  • Съвети и рецепти за отбиване

Уникален начин за здравословно готвене на пара

Уникален начин за здравословно готвене на пара

Готвенето на пара е здравословен начин на готвене. Нашата уникална технология позволява на парата да циркулира нагоре от дъното, като така се гарантира, че всички съставки са сготвени равномерно, без варене. Полезните вещества, текстурата и течностите за готвене са запазени за пасирането.

От готвене на пара до пасиране, всичко в една удобна кана

От готвене на пара до пасиране, всичко в една удобна кана

Ще намерите всичко необходимо за направата на питателна бебешка храна в една единствена кана. След като съставките са се задушили, всичко, което трябва да направите, е да вдигнете каната, да я обърнете и да я заключите на място, за да пасирате до желаната консистенция.

От пюрета до на парченца, за всяка крачка по пътя

От пюрета до на парченца, за всяка крачка по пътя

От много фино пасирани плодове и зеленчуци до комбиниране на съставки от месо, риба и варива и най-накрая – предлагащ текстури на парченца. Нашият уред за приготвяне на здравословна бебешка храна "2 в 1" ви подкрепя да приготвяте разнообразна храна във всяка крачка по пътя към отбиването и захранването.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

336

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

24/07/2024

България

България

продуктът има чудесни характеристики

препоръчвам на всички майки да приготвят качествено храната за своите деца с този пасатор

Предимства

бързо и лесно

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

20/07/2024

България

България

Най-разумната ми покупка!

Изключително удобен, практичен и функционален уред. Ползвам го вече 1 година както за приготвянето на храна за детето, така и като помощник в готвенето за цялото семейство. Препоръчала съм го на няколко приятелки и многократно ми благодарят за това

Предимства

Работи бързо, не се нуждае от сложни настройки, лесен за употреба.

Недостатъци

Пластмасата отвътрешната страна на капака доста бързо се оцвети от храни като морков, тиква, спанак и др.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

20/07/2024

България

България

Удобно и лесно готвене

Много удобен и практичен уред. Спестява време и място. Лесен е за употреба и необходимо всеки да го има.

Предимства

Удобен, практичен

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“

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