Здравословно готвене на пара
Задушавайте и пасирайте в каната
Лесна употреба и почистване
Съвети и рецепти за отбиване
Готвенето на пара е здравословен начин на готвене. Нашата уникална технология позволява на парата да циркулира нагоре от дъното, като така се гарантира, че всички съставки са сготвени равномерно, без варене. Полезните вещества, текстурата и течностите за готвене са запазени за пасирането.
Ще намерите всичко необходимо за направата на питателна бебешка храна в една единствена кана. След като съставките са се задушили, всичко, което трябва да направите, е да вдигнете каната, да я обърнете и да я заключите на място, за да пасирате до желаната консистенция.
От много фино пасирани плодове и зеленчуци до комбиниране на съставки от месо, риба и варива и най-накрая – предлагащ текстури на парченца. Нашият уред за приготвяне на здравословна бебешка храна "2 в 1" ви подкрепя да приготвяте разнообразна храна във всяка крачка по пътя към отбиването и захранването.
4.8
от 5
336
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
taniuska
24/07/2024
България
продуктът има чудесни характеристики
препоръчвам на всички майки да приготвят качествено храната за своите деца с този пасатор
Предимства
бързо и лесно
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“
Miмка
20/07/2024
България
Най-разумната ми покупка!
Изключително удобен, практичен и функционален уред. Ползвам го вече 1 година както за приготвянето на храна за детето, така и като помощник в готвенето за цялото семейство. Препоръчала съм го на няколко приятелки и многократно ми благодарят за това
Предимства
Работи бързо, не се нуждае от сложни настройки, лесен за употреба.
Недостатъци
Пластмасата отвътрешната страна на капака доста бързо се оцвети от храни като морков, тиква, спанак и др.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“
Shokoladka
20/07/2024
България
Удобно и лесно готвене
Много удобен и практичен уред. Спестява време и място. Лесен е за употреба и необходимо всеки да го има.
Предимства
Удобен, практичен
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced SCF870/20 Пасатор с функция за готвене на пара „2 в 1“
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.