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Прекратен продукт

Philips AventКомплект за хранене при пътуване Avent, 6 м +

SCF724/00

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Още по-голямо удобство за хранене в движение

Комплектът за хранене при пътуване Philips Avent включва една голяма чиния за хранене с прегради, два малки подвижни контейнера, вградена лъжичка за отбиване и абсорбираща подложка за предотвратяване на разливане. Идеалното решение за всяка майка в движение.

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За лесно хранене в движение

Още по-голямо удобство за хранене в движение

  • Комплект за пътуване

Комплект за хранене при пътуване

Комплектът за хранене при пътуване Philips Avent включва един голям съд за храна с прегради и капак и два малки контейнера с капак, които се изваждат и са идеални за закуска или за по-малки порции храна.

Плътно затварящите се капаци не позволяват разливане и запазват контейнера чист

Плътно затварящите се капаци не позволяват разливане и запазват контейнера чист

Приложени лъжичка за отбиване и вакуумна подложка

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
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09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

06/12/2014

Polska

Polska

Szczerze polecam.

Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

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      1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 