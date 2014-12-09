Прекратен продукт
Още по-голямо удобство за хранене в движение
Комплектът за хранене при пътуване Philips Avent включва една голяма чиния за хранене с прегради, два малки подвижни контейнера, вградена лъжичка за отбиване и абсорбираща подложка за предотвратяване на разливане. Идеалното решение за всяка майка в движение.
Комплект за пътуване
Комплектът за хранене при пътуване Philips Avent включва един голям съд за храна с прегради и капак и два малки контейнера с капак, които се изваждат и са идеални за закуска или за по-малки порции храна.
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5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
AgaCh
06/12/2014
Polska
Szczerze polecam.
Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
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