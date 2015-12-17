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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Classic+

SCF560/17

4.9
| (140) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Вентилационната система Airflex на нашата бутилка Classic+ и текстурираният биберон са проектирани, така че да сведат до минимум прекъсванията на храненето и дискомфорта. С вградената клапа против колики въздухът влиза в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
Виж всички предимства

Проектирана за хранене без прекъсване

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 1 бутилка

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон за новородени

  • 0 м +

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.

60% по-малко раздразнителност през нощта*

60% по-малко раздразнителност през нощта*

Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

140

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

17/12/2015

България

България

Много сме доволни

Използваме шишето от раждането до сега (вече сме на 3 год.). Има опция за новородено, накрайници за 6+ месеца, 12+ месеца, удобни цветни дръжки. Вечер не заспива ако го няма шишето й. Най - важното е, че е устойчиво на удар.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже задоволені

Брали таку для малечі, дуже задоволені, колік не було. Форма пляшечки дуже зручна для того, щоб згодом дитина сама її тримала.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

19/11/2020

Україна

Україна

Пляшечка дуже зручна у икористанні

Пляшечка просто супер!!! Зручна у використанні, легко миється. соска якісна, швидко не прогризається малюком, антиколіковий ефект це взагалі знахідка))) повітря не потрапляє в шлунок малюку а всмоктується назад до пляшечки. Матеріал хороший,без запаху, можна стерилізувати. Нам дуже сподобалася. Рекомендую!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      1. На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      2. Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.

      3. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.