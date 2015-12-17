Прекратен продукт
1 бутилка
4 унции/125 мл
Биберон за новородени
0 м +
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.
Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.
4.9
от 5
140
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
svetlana
17/12/2015
България
Много сме доволни
Използваме шишето от раждането до сега (вече сме на 3 год.). Има опция за новородено, накрайници за 6+ месеца, 12+ месеца, удобни цветни дръжки. Вечер не заспива ако го няма шишето й. Най - важното е, че е устойчиво на удар.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+
Marfa333
09/11/2021
Україна
Дуже задоволені
Брали таку для малечі, дуже задоволені, колік не було. Форма пляшечки дуже зручна для того, щоб згодом дитина сама її тримала.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
katinna
19/11/2020
Україна
Пляшечка дуже зручна у икористанні
Пляшечка просто супер!!! Зручна у використанні, легко миється. соска якісна, швидко не прогризається малюком, антиколіковий ефект це взагалі знахідка))) повітря не потрапляє в шлунок малюку а всмоктується назад до пляшечки. Матеріал хороший,без запаху, можна стерилізувати. Нам дуже сподобалася. Рекомендую!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.