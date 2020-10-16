Прекратен продукт
1 бутилка
4 унции/125 мл
Биберон за новородени
0 м +
За разлика от други бутилки клинично доказаната система против колики вече е вградена в биберона, което улеснява правилното сглобяване на бутилката. Докато бебето ви се храни, уникалният клапан се отваря, за да пусне въздух в бутилката, а не в коремчето му.
Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.*
Новата бутилка Classic+ е проектирана да предотвратява протичането при хранене за наистина приятно усещане.
5.0
от 5
22
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
tata9555
10/04/2019
Україна
Рекомендую таку пляшечку
[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към колики в сравнение с тези, хранени с обикновена бутилка. Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към раздразнителност в сравнение с тези, хранени с друга водеща бутилка.