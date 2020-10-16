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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Classic+

SCF560/00

5
| (22) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашата надеждна класическа гама е усъвършенствана, така че да ви осигури още по-приятно хранене. Клинично доказаната система против колики вече е внедрена в биберона, което прави бутилката още по-лесна за почистване и сглобяване.
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Лесно почистване за идеална хигиена

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 1 бутилка

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон за новородени

  • 0 м +

Система против колики с доказано действие*

Система против колики с доказано действие*

За разлика от други бутилки клинично доказаната система против колики вече е вградена в биберона, което улеснява правилното сглобяване на бутилката. Докато бебето ви се храни, уникалният клапан се отваря, за да пусне въздух в бутилката, а не в коремчето му.

Раздразнителността намалява, особено през нощта

Раздразнителността намалява, особено през нощта

Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.*

Без протичане за приятно хранене

Новата бутилка Classic+ е проектирана да предотвратява протичането при хранене за наистина приятно усещане.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

22

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

16/10/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))

Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/06/2019

Україна

Україна

Хорошая бутылочка,очень удобная

Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую таку пляшечку

[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

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      1. Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към колики в сравнение с тези, хранени с обикновена бутилка. Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към раздразнителност в сравнение с тези, хранени с друга водеща бутилка.