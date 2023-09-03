Прекратен продукт
Лесно отпиване
7 унции/200 мл
6 м +
момиче
.
Клапата е вградена в улея, осигурявайки бързо и безпроблемно сглобяване.
Контейнерът на чашката за отпиване е проектиран да позволява лесно захващане за малки ръчички.
4.6
от 5
185
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
03/09/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Дуже зручнна чашка
Малюку дуже зручно. Любить ❤️ цю чашку. Та і в догляді за нею все дуже просто. Нам батькам вона також дуже сподобалась.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF551/05 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF551/05 Чашка з носиком
Мавка_9
10/03/2023
Україна
Част от промоцията
Перепробували багато - ця найліпша
Купували різні варіанти чашок, але ця єдина, яку полюбила дитина! Її легко тримати та має зручний носик. Чашка не протікає, тому беру завжди з собою.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF551/03 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF551/03 Чашка з носиком
Svetik.Baldina
09/03/2023
Україна
Част от промоцията
Сподобалась
Авентом користуємось давно, ніколи не підводить. Синочку зручно, нічого не протікає.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF551/05 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF551/05 Чашка з носиком
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.