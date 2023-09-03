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Прекратен продукт

Philips AventЧаша с улей

SCF551/03

4.6
| (185) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Лесно отпиване
Чашката с улей Philips Avent е чудесна както за малките деца, така и за родителите. Мекият силиконов улей прави отпиването лесно, а по-малкият брой части осигурява по-лесно почистване на чашата
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Чашка за отпиване с мек улей за лесно пиене

Лесно отпиване

  • Лесно отпиване

  • 7 унции/200 мл

  • 6 м +

  • момиче

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

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Силиконов улей от една част за лесно сглобяване

Клапата е вградена в улея, осигурявайки бързо и безпроблемно сглобяване.

Вълниста форма на контейнера за стабилен захват

Контейнерът на чашката за отпиване е проектиран да позволява лесно захващане за малки ръчички.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

185

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

03/09/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Дуже зручнна чашка

Малюку дуже зручно. Любить ❤️ цю чашку. Та і в догляді за нею все дуже просто. Нам батькам вона також дуже сподобалась.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF551/05 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF551/05 Чашка з носиком

10/03/2023

Україна

Україна

Перепробували багато - ця найліпша

Купували різні варіанти чашок, але ця єдина, яку полюбила дитина! Її легко тримати та має зручний носик. Чашка не протікає, тому беру завжди з собою.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF551/03 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF551/03 Чашка з носиком

09/03/2023

Україна

Україна

Сподобалась

Авентом користуємось давно, ніколи не підводить. Синочку зручно, нічого не протікає.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF551/05 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF551/05 Чашка з носиком

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