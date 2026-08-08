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Освободете ръцете си. Освободете времето си.
Вашето бебе и времето ви са безценни. Освободете ръцете си с преносимата hands-free помпа за кърма Philips Avent Natural Care. Проектирана да имитира ритъма на сучене на вашето бебе, тя осигурява ефективност като на болнично оборудване с дискретен дизайн, устойчив на разливане.
Помпа с болнично ниво на ефективност, която имитира ритъма на сучене на бебето
Прозрачни чашки с вътрешна светлина
Лесна за почистване и сглобяване с няколко части
Пасва на 99% от всички майки
Уникален предпазител SkinSense
Нашата първа преносима помпа за кърма осигурява ефективност като на болнично оборудване в лек дизайн за поставяне в сутиена ви. Където и да отидете, тя може да бъде с вас. На дивана, на бюрото или докато се разхождате около блока. Вашето време. Вашият избор.
За разлика от други носими помпи, няма нужда да избирате между свобода на движение и ефективност. Нашият мотор осигурява ефективност като на болнично оборудване, подобна на тази на традиционна помпа, с допълнителното предимство, че може да се пренася. Акумулаторните батерии улесняват дискретното изцеждане навсякъде.
Нашата първа преносима помпа имитира естествения ритъм на сучене на бебето, което я прави до 2 пъти по-бърза от повечето други преносими помпи**. В крайна сметка бебетата най-добре знаят как да сучат от гърдата! Затова я проектирахме с цел да ви помогнем да постигнете оптимално количество изцедена кърма, като същевременно ви спестява ценно време.
5.0
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Част от промоцията
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Част от промоцията
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Част от промоцията
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб през 2023 г. сред 10 109 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето.
Ефективността е свързана с техническите характеристики на продукта.
Отнася се за честотата на засмукване на помпата.