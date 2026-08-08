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  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.

нов

Philips Avent двойна електрическа помпа за кърмаNatural Care Hands-free

SCF495/11

5

| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Освободете ръцете си. Освободете времето си.

Вашето бебе и времето ви са безценни. Освободете ръцете си с преносимата hands-free помпа за кърма Philips Avent Natural Care. Проектирана да имитира ритъма на сучене на вашето бебе, тя осигурява ефективност като на болнично оборудване с дискретен дизайн, устойчив на разливане.

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марка, препоръчвана от майки по целия свят1

Имитира ритъма на пиене на вашето бебе

Освободете ръцете си. Освободете времето си.

  • Помпа с болнично ниво на ефективност, която имитира ритъма на сучене на бебето

  • Прозрачни чашки с вътрешна светлина

  • Лесна за почистване и сглобяване с няколко части

  • Пасва на 99% от всички майки

  • Уникален предпазител SkinSense

Свобода да изцеждате кърма навсякъде

Свобода да изцеждате кърма навсякъде

Нашата първа преносима помпа за кърма осигурява ефективност като на болнично оборудване в лек дизайн за поставяне в сутиена ви. Където и да отидете, тя може да бъде с вас. На дивана, на бюрото или докато се разхождате около блока. Вашето време. Вашият избор.

Ефективност на ниво болнично оборудване, удобна за носене форма

Ефективност на ниво болнично оборудване, удобна за носене форма

За разлика от други носими помпи, няма нужда да избирате между свобода на движение и ефективност. Нашият мотор осигурява ефективност като на болнично оборудване, подобна на тази на традиционна помпа, с допълнителното предимство, че може да се пренася. Акумулаторните батерии улесняват дискретното изцеждане навсякъде.

Ефективно изцеждане* с ритъм, който имитира този на вашето бебе

Ефективно изцеждане* с ритъм, който имитира този на вашето бебе

Нашата първа преносима помпа имитира естествения ритъм на сучене на бебето, което я прави до 2 пъти по-бърза от повечето други преносими помпи**. В крайна сметка бебетата най-добре знаят как да сучат от гърдата! Затова я проектирахме с цел да ви помогнем да постигнете оптимално количество изцедена кърма, като същевременно ви спестява ценно време.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
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1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб през 2023 г. сред 10 109 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето. 

      1. Ефективността е свързана с техническите характеристики на продукта.

      2. Отнася се за честотата на засмукване на помпата.