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Philips Avent Единична електрическа помпа за кърма Естествена грижа Дизайн за носене без ръце

нов

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Philips Avent Единична електрическа помпа за кърмаЕстествена грижа Дизайн за носене без ръце

SCF494/11

Philips Avent Единична електрическа помпа за кърма Естествена грижа Дизайн за носене без ръце

нов

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Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 8.8 MB
  • 28 July 2026

ЕС декларация за съответствие - English (US)

  • PDF файл, 711.7 kB
  • 18 June 2026

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