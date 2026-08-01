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  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.
  • Освободете ръцете си. Освободете времето си.

нов

Philips Avent Единична електрическа помпа за кърмаЕстествена грижа Дизайн за носене без ръце

SCF494/11

Освободете ръцете си. Освободете времето си.
Вашето бебе и времето ви са безценни. Освободете ръцете си с преносимата hands-free помпа за кърма Philips Avent Natural Care. Проектирана да имитира ритъма на сучене на вашето бебе, тя осигурява ефективност като на болнично оборудване с дискретен дизайн, устойчив на разливане.
Виж всички предимства

Имитира ритъма на пиене на вашето бебе

Освободете ръцете си. Освободете времето си.

  • Помпа като за болнична употреба, която имитира ритъма на сучене на бебето

  • Прозрачни чашки с вътрешна светлина

  • Лесна за почистване и сглобяване с няколко части

  • Пасва на 99% от всички майки

  • Уникален предпазител SkinSense

Свобода да изцеждате кърма навсякъде

Свобода да изцеждате кърма навсякъде

Нашата първа преносима помпа за кърма осигурява ефективност като на болнично оборудване в лек дизайн за поставяне в сутиена ви. Където и да отидете, тя може да бъде с вас. На дивана, на бюрото или докато се разхождате около блока. Вашето време. Вашият избор.

Ефективност на ниво болнично оборудване, удобна за носене форма

Ефективност на ниво болнично оборудване, удобна за носене форма

За разлика от други носими помпи, няма нужда да избирате между свобода на движение и ефективност. Нашият мотор осигурява ефективност като на болнично оборудване, подобна на тази на традиционна помпа, с допълнителното предимство, че може да се пренася. Акумулаторните батерии улесняват дискретното изцеждане навсякъде.

Ефективно изцеждане* с ритъм, който имитира този на вашето бебе

Ефективно изцеждане* с ритъм, който имитира този на вашето бебе

Нашата първа преносима помпа имитира естествения ритъм на сучене на бебето, което я прави до 2 пъти по-бърза от повечето други преносими помпи**. В крайна сметка бебетата най-добре знаят как да сучат от гърдата! Затова я проектирахме с цел да ви помогнем да постигнете оптимално количество изцедена кърма, като същевременно ви спестява ценно време.

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      1. Ефективността е свързана с техническите характеристики на продукта.

      2. Отнася се за честотата на засмукване на помпата.