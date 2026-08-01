нов
SCF494/11
Помпа като за болнична употреба, която имитира ритъма на сучене на бебето
Прозрачни чашки с вътрешна светлина
Лесна за почистване и сглобяване с няколко части
Пасва на 99% от всички майки
Уникален предпазител SkinSense
Нашата първа преносима помпа за кърма осигурява ефективност като на болнично оборудване в лек дизайн за поставяне в сутиена ви. Където и да отидете, тя може да бъде с вас. На дивана, на бюрото или докато се разхождате около блока. Вашето време. Вашият избор.
За разлика от други носими помпи, няма нужда да избирате между свобода на движение и ефективност. Нашият мотор осигурява ефективност като на болнично оборудване, подобна на тази на традиционна помпа, с допълнителното предимство, че може да се пренася. Акумулаторните батерии улесняват дискретното изцеждане навсякъде.
Нашата първа преносима помпа имитира естествения ритъм на сучене на бебето, което я прави до 2 пъти по-бърза от повечето други преносими помпи**. В крайна сметка бебетата най-добре знаят как да сучат от гърдата! Затова я проектирахме с цел да ви помогнем да постигнете оптимално количество изцедена кърма, като същевременно ви спестява ценно време.
Отзиви
Ефективността е свързана с техническите характеристики на продукта.
Отнася се за честотата на засмукване на помпата.