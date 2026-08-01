Свобода да изцеждате кърма навсякъде

Нашата първа преносима помпа за кърма осигурява ефективност като на болнично оборудване в лек дизайн за поставяне в сутиена ви. Където и да отидете, тя може да бъде с вас. На дивана, на бюрото или докато се разхождате около блока. Вашето време. Вашият избор.