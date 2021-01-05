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Philips Avent Електрически парен стерилизатор "3 в 1"

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Philips AventЕлектрически парен стерилизатор "3 в 1"

SCF285/03

Philips Avent Електрически парен стерилизатор "3 в 1"

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Eco passport - English (US)

  • PDF файл, 175.2 kB
  • 5 January 2021

Ръководство за притежателя

  • PDF файл, 2.4 MB
  • 2 July 2021

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