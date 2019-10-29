Прекратен продукт
Убива 99,9% от вредните бактерии
Стерилизира за 6 минути
Побира 6 бутилки Philips Avent
Регулируема конструкция "3 в 1"
Уникалната модулна конструкция на стерилизатора ви позволява гъвкаво да побирате бутилки и аксесоари и да ги подреждате с лекота. По този начин зареждането и изваждането са много удобни. Също така заема възможно най-малко място в кухнята ви.
Стерилизаторът ще запази съдържанието си – бебешки бутилки, помпи за кърма и др. – стерилно до 24 часа, ако капакът не се отваря.
Побира до шест бутилки Philips Avent Classic и Natural от 330 ml/ 11 унции за едновременно стерилизиране.
4.4
от 5
7
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
Crisstinna
29/10/2019
România
Потвърден купувач
Un produs senzational
un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el
Този отзив е направен за SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Този отзив е направен за SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Jucusbaba
14/08/2019
Magyarország
Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat
Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Pixy
03/08/2019
Magyarország
Nagyon hasznos!
Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.