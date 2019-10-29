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  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация
  • Удобна и ефективна стерилизация

Прекратен продукт

Philips AventЕлектрически парен стерилизатор "3 в 1"

SCF285/03

4.4
| (7) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Удобна и ефективна стерилизация
Със своя регулируем размер електрическият парен стерилизатор Philips Avent "3 в 1" заема възможно най-малко място в кухнята ви, но побира идеално всичко, което искате да стерилизирате, било то няколко малки принадлежности или пълно зареждане.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Гъвкаво и лесно зареждане

Удобна и ефективна стерилизация

  • Убива 99,9% от вредните бактерии

  • Стерилизира за 6 минути

  • Побира 6 бутилки Philips Avent

  • Регулируема конструкция "3 в 1"

Модулна конструкция на стерилизатора "3 в 1"

Модулна конструкция на стерилизатора "3 в 1"

Уникалната модулна конструкция на стерилизатора ви позволява гъвкаво да побирате бутилки и аксесоари и да ги подреждате с лекота. По този начин зареждането и изваждането са много удобни. Също така заема възможно най-малко място в кухнята ви.

Стерилни до 24 часа, ако капакът не се отваря

Стерилни до 24 часа, ако капакът не се отваря

Стерилизаторът ще запази съдържанието си – бебешки бутилки, помпи за кърма и др. – стерилно до 24 часа, ако капакът не се отваря.

Просторна конструкция

Просторна конструкция

Побира до шест бутилки Philips Avent Classic и Natural от 330 ml/ 11 унции за едновременно стерилизиране.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

7

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

4
3
2

29/10/2019

România

România

Потвърден купувач

Un produs senzational

un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el

Този отзив е направен за SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

Този отзив е направен за SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat

Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

03/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos!

Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

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